Улучшать качество работы местного самоуправления в Беларуси будут с учетом международного опыта

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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улучшать качество работы органов местного управления и самоуправления в Беларуси будут с учетом передового международного опыта. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

Хорошим инструментом для такой работы Михаил Мясникович назвал Совет по взаимодействию с органами местного самоуправления при Совете Республики. "Здесь аккумулируются все предложения и инициативы. Советом уже подготовлена дорожная карта по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы местного управления и самоуправления. Это комплекс конкретных мероприятий, важным элементом которых является международное сотрудничество", - проинформировал спикер.

Совет наладил хорошие контакты с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Руководитель верхней палаты парламента напомнил о недавнем визите в Беларусь председателя конгресса Андерса Кнапе, встречу с которым провел и глава государства. "Такие связи - очень полезный опыт, который позволит позаимствовать лучшее у европейских партнеров и в то же время поделиться чем-то своим", - отметил Михаил Мясникович. Так, в Беларуси выстроена четкая вертикаль исполнительной власти. При этом ее задача состоит в оптимальном распределении ресурсов для получения максимального экономического эффекта и удовлетворения социальных потребностей людей. "Эта модель полностью себя оправдала. Сейчас мы должны взвешенно оценить перспективы возможных преобразований на базе собственного опыта с учетом международной практики", - добавил спикер.

Президент поручил Совету Республики как палате территориального представительства совместно с заинтересованными органами детально изучить вопрос поэтапной децентрализации, передачи определенных полномочий на места. Предстоит подготовить возможные изменения и дополнения в закон о местном управлении и самоуправлении. Положения действующего, в том числе статья об основных принципах местного управления и самоуправления, сохраняют актуальность, но вместе с тем нуждаются в дополнительном практическом наполнении. В ближайшее время в Совете Республики совместно с заинтересованными органами начнется разработка Концепции совершенствования системы местного самоуправления, которая будет предусматривать принятие необходимых актов в развитие действующего законодательства в этой сфере.-0-