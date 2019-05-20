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Новый российский посол не прибудет в Беларусь раньше июня

21.05.2019 16:56 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дмитрий Мезенцев, ныне занимающий пост главы комитета по экономической политике российского Совета Федерации, рассказал, когда прибудет в Минск.

Как отметил Мезенцев, он намерен прибыть в Минск 2 июня: чтобы вступить в должность российского посла, Мезенцев должен сложить с себя полномочия сенатора. Данный вопрос будет решаться 29 мая.

«На пленарном заседании Совета Федерации 29 мая будет рассмотрен вопрос о сложении моих полномочий. 2 июня планирую отправиться в Минск», — цитирует Мезенцева ТАСС.

При этом Мезенцев не исключил, что его поездка в Беларусь состоится раньше.

Напомним, что 30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». В должности посла он проработал около восьми месяцев.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев.

«КоммерсантЪ» ранее сообщал, что отзыв Бабича был инициирован лично Александром Лукашенко, который просил об этом Владимира Путина. Взамен белорусский президент пообещал взять год на решение предложенных Россией вопросов о более тесной интеграции. Путин пообещал не вмешиваться во внутренние дела Беларуси в этот период и отозвать скандального посла.

Ранее сообщалось, что Мезенцев прибудет в Минск в мае. Временным руководителем дипслужбы РФ в Минске пока выступает советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев. Бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич Минск покинул.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Мезенцев, ныне занимающий пост главы комитета по экономической политике российского Совета Федерации, рассказал, когда прибудет в Минск.
 
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