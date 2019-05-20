Новый российский посол не прибудет в Беларусь раньше июня

Дмитрий Мезенцев, ныне занимающий пост главы комитета по экономической политике российского Совета Федерации, рассказал, когда прибудет в Минск.

Как отметил Мезенцев, он намерен прибыть в Минск 2 июня: чтобы вступить в должность российского посла, Мезенцев должен сложить с себя полномочия сенатора. Данный вопрос будет решаться 29 мая.

«На пленарном заседании Совета Федерации 29 мая будет рассмотрен вопрос о сложении моих полномочий. 2 июня планирую отправиться в Минск», — цитирует Мезенцева ТАСС .

При этом Мезенцев не исключил, что его поездка в Беларусь состоится раньше.

Напомним, что 30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». В должности посла он проработал около восьми месяцев.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев.

«КоммерсантЪ» ранее сообщал , что отзыв Бабича был инициирован лично Александром Лукашенко, который просил об этом Владимира Путина. Взамен белорусский президент пообещал взять год на решение предложенных Россией вопросов о более тесной интеграции. Путин пообещал не вмешиваться во внутренние дела Беларуси в этот период и отозвать скандального посла.