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Новый российский посол не прибудет в Беларусь раньше июня
21.05.2019 16:56 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дмитрий Мезенцев, ныне занимающий пост главы комитета по экономической политике российского Совета Федерации, рассказал, когда прибудет в Минск.
Как отметил Мезенцев, он намерен прибыть в Минск 2 июня: чтобы вступить в должность российского посла, Мезенцев должен сложить с себя полномочия сенатора. Данный вопрос будет решаться 29 мая.
«На пленарном заседании Совета Федерации 29 мая будет рассмотрен вопрос о сложении моих полномочий. 2 июня планирую отправиться в Минск», — цитирует Мезенцева
При этом Мезенцев не исключил, что его поездка в Беларусь состоится раньше.
Напомним, что 30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич
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Дмитрий Мезенцев, ныне занимающий пост главы комитета по экономической политике российского Совета Федерации, рассказал, когда прибудет в Минск.
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