Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ

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Станислав Зась. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОДКБ внес кандидатуру государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения. Об этом в среду на заседании СМИД заявил глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, сообщает ТАСС.

"Согласно предложению, Станислав Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года", - сказал министр.

Решение о назначении Станислава Зася будет приниматься осенью во время заседания Совета глав государств - членов ОДКБ, уточнили в организации.-0-