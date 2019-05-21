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Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ
22.05.2019 16:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Станислав Зась. Фото из архива
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОДКБ внес кандидатуру государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения. Об этом в среду на заседании СМИД заявил глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, сообщает ТАСС.
"Согласно предложению, Станислав Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года", - сказал министр.
Решение о назначении Станислава Зася будет приниматься осенью во время заседания Совета глав государств - членов ОДКБ, уточнили в организации.-0-
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОДКБ внес кандидатуру государственного секретаря Совета безопасности Беларуси...
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