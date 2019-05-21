Дапкюнас представил на СМИД ОДКБ подходы Беларуси к решению проблем международной безопасности

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Андрей Дапкюнас (в центре). Фото МИД

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось в Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Андрей Дапкюнас представил на заседании подходы Беларуси к решению актуальных проблем международной и региональной безопасности. Он особо обратил внимание участников встречи на инициативу белорусской стороны по продвижению всеобъемлющего диалога по глобальной безопасности и подчеркнул, что развитие ОДКБ как активного донора безопасности в регионе должно быть направлено на реагирование на широкий спектр современных вызовов и угроз.

По итогам заседания Совет министров иностранных дел ОДКБ согласовал кандидатуру Станислава Зася для его назначения Советом коллективной безопасности на должность генерального секретаря ОДКБ. Также подписан ряд решений по вопросам деятельности организации и принято заявление СМИД ОДКБ по случаю 75-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-