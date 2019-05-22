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Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума

23.05.2019 07:08 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест - город-герой, который мужественно принял на себя первые удары врага", - говорится в приветствии.

"Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе. Сегодня мы также сообща должны сберечь общую историю, не допустить пересмотра и фальсификации героического прошлого. Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что нынешний форум вдохновит его участников на новые идеи и творческие решения в реализации актуальных проектов, нацеленных на сохранение в обществе единства, согласия и мира во имя будущего. Президент пожелал всем неисчерпаемой энергии, силы духа и неизменно высоких рейтингов.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума...
 
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