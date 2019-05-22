Лукашенко планирует провести в Нур-Султане встречу с Токаевым и Назарбаевым

Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС провести встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой этой страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим Президентом и с первым Президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

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