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"Мало порядка" - Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли

23.05.2019 11:36 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли. Об этом он заявил сегодня, принимая вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова с докладом о повышении эффективности использования лесных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо вдвоем собраться и определиться с Министерством лесного хозяйства, как будем жить дальше. Это подарок природы. Но мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю - я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Это величайший дар! Я уже не говорю про экономику. Почти 40% территории - лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать", - сказал глава государства.

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Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли. Об этом он заявил сегодня, принимая вице-премьера...
 
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