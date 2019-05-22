|
Макей назвал сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО плодотворным
23.05.2019 15:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал плодотворным сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО с момента вступления нашей страны в данную организацию. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в организации, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы с удовлетворением отмечаем 65 лет плодотворного сотрудничества во имя благородных целей и констатируем, что с момента вступления в ЮНЕСКО наша страна остается верна идеалам организации", - сказал Владимир Макей, который является председателем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал плодотворным сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО с момента вступления...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)