Главы МИД Беларуси и России проведут переговоры в Москве 27 мая

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Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива

23 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 мая проведет в Москве переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран", - сказала Мария Захарова.

"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - продолжила дипломат. Главы МИД обменяются также мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и общеевропейской безопасности.

"Особое внимание стороны традиционно будут уделять совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, а также координации действий на мировой арене", - подчеркнула Мария Захарова.-0-