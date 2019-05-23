Беларусь видит будущее отношений с ЕС в добрососедстве - Кравченко

Источник материала: БелТА

Фото из архива

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь видит будущее отношений с ЕС в добрососедстве. Это отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 23 мая в Минске на организованном представительством ЕС приеме по случаю Дня Европы, сообщает БЕЛТА.

Поздравляя дипломатов Европейского союза и государств - членов ЕС с праздником, замминистра подчеркнул: "Европейский союз - непосредственный сосед Беларуси и партнер по многим вопросам. В основе наших отношений - общие исторические, цивилизационные, культурные, религиозные, образовательные, мировоззренческие элементы. Это и связи в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, искусства, науки и техники, спорта. Молодежные обмены, туризм, межрегиональные и побратимские форматы сотрудничества".

Олег Кравченко констатировал, что зачастую наибольшее внимание журналистов привлекают проблемные моменты, разногласия, споры, иногда - скандальные ситуации. По его мнению, это создает несколько искаженное представление о состоянии дел в белорусско-европейских отношениях. "Назову лишь несколько общеизвестных положительных фактов. Европейский союз является для Беларуси торговым партнером номер два. Причем объем торговли растет, и часть этого роста обусловлена решением европейской стороны об облегчении условий доступа ряда белорусских товаров на рынок ЕС", - отметил заместитель министра. Он также обратил внимание на то, что белорусы находятся в числе лидеров по количеству получающих шенгенские визы.

Также он сказал, что в интересах безопасности граждан стран ЕС, Беларуси и третьих государств взаимодействуют правоохранительные органы.

"В целях минимизации риска инцидентов, которые могли бы спровоцировать гораздо более масштабные опасные последствия, осуществляются контакты между оборонными ведомствами Беларуси и ряда стран ЕС. Что особенно важно - с соседями, входящими в НАТО, - отметил Олег Кравченко. - Это наш общий вклад в безопасность нашего общего региона, вне зависимости от политической атмосферы и ряда сохраняющихся разногласий".

Наряду с этим замминистра выразил мнение, что, возможно, обе стороны недостаточно говорят публично об имеющихся выгодных проектах сотрудничества. К примеру, благодаря ЕС белорусские специалисты в различных областях, от исследователей до врачей, получают возможность изучить передовой опыт стран Евросоюза, установить контакты с коллегами, научиться тому, что впоследствии с пользой применяется в Беларуси.

"Финансовые средства ЕС выделяются на важные для людей проекты, как например, реконструкция водоочистительной станции в Минске, утилизация бытовых отходов в Пуховичском районе, модернизация автомобильных дорог. Это и кредитование малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике Беларуси постоянно увеличивается. В прошлом году взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития оценивалось в $360 млн. Это уверенный, быстрый и впечатляющий рост", - считает Олег Кравченко.

При этом он подчеркнул, что между Беларусью и ЕС продолжается откровенное обсуждение имеющихся разногласий. "Не только ради обсуждения, но для сближения наших позиций, учета мнения друг друга, обмена опытом по тематике, в рамках которой звучат претензии в адрес властей разных государств. Даже наши традиционные критики признают наличие прогресса, - сказал замминистра. - Принято говорить в различных форматах дискуссий, от публичных до официальных, о европейских ценностях - как бы подразумевая наличие пропасти между мировоззрением и действиями белорусской стороны и этой системой ценностей. И увязывается возможность дальнейшего прогресса в отношениях Беларусь-ЕС с соответствием данным ценностям. Я уверен в том, что такое узкое толкование ценностей искажает картину. К ценностям относятся как гражданские и политические права человека, которые и вызывают основные споры между нами, так и социальные, экономические и культурные права человека. По данной категории прав человека Беларусь занимает хорошие, зачастую ведущие позиции в западных рейтингах. Иногда более высокие, чем некоторые западные страны. Это две, как минимум, равноценные категории, которые, в плане как соблюдения, так и оценки соблюдения должны не противопоставляться, а стать неделимыми. Здесь, на мой взгляд, предстоит работа обеих сторон".

Олег Кравченко отметил важность того, что Цели устойчивого развития ООН представляют собой набор важных приоритетов, направленных на реализацию интересов людей и связанных с правами человека. Беларусь является одним из признанных мировых лидеров по их имплементации. "Хельсинкский декалог, принципы международного права - это тоже важная часть ценностей. Именно на данных принципах базируется позиция Беларуси по вопросам международных отношений и международной безопасности. Примеры хорошо известны", - продолжил он.

"Считаю, что в День Европы у нас есть основания заявить о наличии важных достижений в белорусско-европейских отношениях. Особенно с учетом того, что на протяжении 20 из 28 лет независимости и международных отношений Беларуси наши отношения с ЕС были, мягко говоря, достаточно сложными. С политическими и экономическими санкциями, часть которых, пусть и минимальная, все еще сохраняется. С серьезными ограничениями в отношении контактов. С системным недоверием, остаточный эффект которого является серьезным негативным фактором, - выразил мнение замглавы МИД. - Важным достижением является возможность равноправного участия Беларуси в мероприятиях "Восточного партнерства". Надеюсь на то, что совместными усилиями в направлении полной нормализации и дальнейшего развития отношений мы реализуем эту возможность". -0-