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Лукашенко ознакомится с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД

24.05.2019 09:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки ознакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автодороги и транспортных развязок. Президент также проедет по МКАД. По маршруту движения он ознакомится с технологическими характеристиками и обустройством кольцевой дороги. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки ознакомится с благоустройством и развитием территорий,...
 
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