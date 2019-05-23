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Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
24.05.2019 09:54 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства пояснил, что уделяет большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны. "Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск - лицо страны, - обратил внимание Президент. - Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедут много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать".
/Будет дополнено/.-0-
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к...
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