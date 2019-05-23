Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки

Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что уделяет большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны. "Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск - лицо страны, - обратил внимание Президент. - Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедут много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать".

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