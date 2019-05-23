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Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств

24.05.2019 10:06 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции. Этого потребовал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет - должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к Президенту - перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал - будь добр нести ответственность", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет. "Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица - нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут - пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект - пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать - это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало", - обратил внимание Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции. Этого потребовал сегодня Президент Беларуси...
 
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