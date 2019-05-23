Лукашенко: в благоустройстве страны нельзя останавливаться

Источник материала: БелТА

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по благоустройству страны должны продолжаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, не только жить с ней в мире и согласии - природу надо и украшать, совершенствовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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