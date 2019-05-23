Ермошина предложила упразднить сельсоветы

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина полагает, что сельские и поселковые советы больше не актуальны.

Как заявила накануне в эфире телеканала СТВ Лидия Ермошина, сельские и поселковые советы являются сегодня «чисто декоративными органами», которые следовало бы упразднить. Ермошина предлагает не избирать сельских и поселковых депутатов, у которых по факту нет почти никаких полномочий, а избирать глав местных сельских администраций.

«Это будет одновременно и представительная, и исполнительная власть соединенная. Потому что ведь сельчан, когда они участвуют на выборах, интересует только одно: кто будет председателем сельского совета? Так давайте вот этого председателя будем избирать непосредственно самими сельчанами, а не депутатами потом», — предложила Ермошина.

При этом глава ЦИК отметила, что для изменения системы выборов местной власти нужно изменить Конституцию. Он предложила посмотреть, «как оно пойдет».

«Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть, мы потом перейдём и на уровень района, на уровень города. И у нас будут действительно избираемые мэры городов... И это действительно будет реальная, подотчетная местному населению власть», — заявила глава ЦИК.