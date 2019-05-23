Румас предлагает Медведеву найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в СГ

Источник материала: БелТА

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть", - сказал Сергей Румас.

/Будет дополнено/.-0-