Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас

Источник материала: БелТА

Сергей Румас и Дмитрий Медведев

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий", - сказал Сергей Румас.

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