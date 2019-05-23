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Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас

24.05.2019 16:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас
Сергей Румас и Дмитрий Медведев

24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий", - сказал Сергей Румас.

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24 мая, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об...
 
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