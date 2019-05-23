Румас и Медведев в Москве разногласия не обсуждали

Спорные вопросы между Минском и Москвой премьеры обеих стран договорились обсудить на следующей встрече 21 июня.

Это было решено по итогам встречи премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева 24 мая в Москве, сообщает БелТА .

Перед началом встречи Румас заявил, что позиции сторон совпадают по 70 процентам вопросов, однако остается 30 процентов, по которым взгляды расходятся.

«Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения об интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции одинаковы. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие решения есть», – сказал белорусский премьер.

Он пригласил российского коллегу посетить Минск во время проведения Вторых Европейских игр. Встреча назначена на 21 июня. До этого времени решено проработать спорные вопросы интеграции в рамках Союзного государства, в которых нужен дополнительный компромисс.

«По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий», - сказал Румас.