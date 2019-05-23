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Румас и Медведев в Москве разногласия не обсуждали

24.05.2019 18:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спорные вопросы между Минском и Москвой премьеры обеих стран договорились обсудить на следующей встрече 21 июня.

Это было решено по итогам встречи премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева 24 мая в Москве, сообщает БелТА.

Перед началом встречи Румас заявил, что позиции сторон совпадают по 70 процентам вопросов, однако остается 30 процентов, по которым взгляды расходятся.

«Как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения об интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции одинаковы. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие решения есть», – сказал белорусский премьер.

Он пригласил российского коллегу посетить Минск во время проведения Вторых Европейских игр. Встреча назначена на 21 июня. До этого времени решено проработать спорные вопросы интеграции в рамках Союзного государства, в которых нужен дополнительный компромисс.

«По итогам встречи сегодня поручили рабочей группе по интеграции подготовить программу действий», - сказал Румас.

 
Теги: Минск
 
 
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Спорные вопросы между Минском и Москвой премьеры обеих стран договорились обсудить на следующей встрече 21 июня.
 
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Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграции в СГ - Румас
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