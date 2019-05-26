Стали известны подробности встречи Румаса и Медведева

Премьер-министр Сергей Румас 24 мая провел встречу с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили белорусско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

По итогам встречи Сергей Румас сообщил журналистам, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.

"Мы договорились и дали поручение руководителям нашей совместной группы Орешкину и Крутому (министру экономического развития РФ и министру экономики Беларуси - прим.), что они возглавят работу со всеми госорганами по сближению позиций там, где мы не договариваемся, чтобы к 21 июня сводный документ, желательно с меньшим количеством разногласий, был внесен на рассмотрение главам правительств", - отметил руководитель белорусского правительства.

По его словам, на переговорах с Дмитрием Медведевым обсуждалась широкая экономическая повестка двусторонних отношений. Основной задачей было обсудить предложения по дальнейшему углублению интеграции. Российская сторона ранее направила белорусской свои предложения. Предложения Беларуси также направлены в адрес российской стороны. Однако пока у сторон не выходит прийти к компромиссу.

"Сегодня основной целью наших переговоров было пройтись по тем положениям, которые расходятся в проектах двух стран. По большинству позиций схожие мнения, как двигаться по пути интеграции, большинство из этих вопросов мы развиваем уже в Евразийском экономическом союзе, но, учитывая взаимную волю и позицию двух стран, мы могли бы двигаться по ним в Союзном государстве быстрее", - сказал Сергей Румас. Он отметил, что примерно по 30% положений позиции сторон расходятся. На переговорах обсуждались сложные вопросы, где пока позиции сторон разные.

Обсудили стороны также и грязную российскую нефть.

"Мы ожидаем, что буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание этой некондиционной нефти в сторону Российской Федерации. Таким образом, освободится трубопровод в сторону Западной Европы", - отметил Сергей Румас. Он добавил, что у белорусской и российской стороны есть взаимная заинтересованность как можно быстрее начать прокачку качественной нефти в направлении Европы, сообщает сайт правительства Беларуси.

Кроме того, премьер-министр также проинформировал, что Беларусь и Россия договорились о поставке дополнительной нефти на "Нафтан" для полной загрузки завода.

"Мы сегодня договорились, что примем дополнительные меры по поставке нефти на "Нафтан", чтобы завод работал не на 65% загрузки, а вышел на 100%", - сказал Сергей Румас.