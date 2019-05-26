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ЦИК предлагает провести выборы депутатов 17 ноября, сенаторов - 7 ноября

27.05.2019 15:16 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября. Об этом сегодня журналистам сообщила руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ЦИК проинформировала, что на предстоящей встрече с главой государства "будем предлагать 17 ноября, а для выборов членов Совета Республики - 7 ноября".

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Теги: Минск
 
 
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября. Об этом сегодня журналистам...
 
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