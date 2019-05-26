Положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра - Макей

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Владимир Макей. Фото посольства Беларуси в России

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Положения Договора о создании Союзного государства не требуют пересмотра. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали весь спектр вопросов, в том числе связанных с выполнением положений Договора о создании Союзного государства, - сказал Владимир Макей. - Как вы знаете, стороны обменялись соответствующими предложениями, создана соответствующая рабочая группа, которую возглавляют руководитель Минэкономразвития России и руководитель Министерства экономики Беларуси. Эта рабочая группа будет работать над сводом предложений и согласованием тех моментов, которые имеют определенные расхождения. Мы исходим из того, что положения Договора о создании Союзного государства являются стратегическими, они не требуют пересмотра. Сегодня, наверное, надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений этого договора".

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси выразил уверенность, что в ближайшее время рабочая группа соберется, обсудит все вопросы, связанные с актуализацией программы действий по выполнению положений Договора о создании Союзного государства, и внесет конкретные предложения на рассмотрение глав правительств, а при необходимости - и глав государств.

Схожую точку зрения высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте, и нужно наши практические шаги привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности", - отметил он.

"В наших общих, коренных интересах Беларуси и России найти договоренности по остающимся пока вопросам", - добавил Сергей Лавров.-0-