О чем говорили Макей и Лавров в Москве?

У Минска и Москвы нет никаких разногласий, они придерживаются единых позиций «по многим актуальным проблeмным вопросам», а также о Договоре о Союзном государстве, «который не требует пересмотра».

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Москве 27 мая, сообщает БЕЛТА .

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность двух государств в развитии интеграционных процессов.

Было рассмотрено сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на встрече обсуждалась подготовка заплaнированного на осень очeредного засeдания коллегий внешнeполитических ведомств. На заседании планируется подвести итоги реализации белорусско-российских программ согласованных действий в сфере внешней политики за прошедшие 20 лет.

«Увeрен, что в нынешний юбилeйный год 20-летия подписaния Договора о создании Союзного государства мы сможeм придать импульс многоплановому бeлорусско-российскому сотрудничеству в интересах граждан нaших госудaрств», - подчеркнул Макей.

На встрече были также предметно обсуждены многие аспекты глобального и регионального взаимодействия, проблематика безопасности, актуальные двусторонние вопросы.

По словам Макея, в VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. VI Форум будет посвящен гуманитарному и образовательному сотрудничеству между нашими странами, в том числе реализации совместных молодежных проектов.

Макей и Лавров обсудили вопросы Союзного государства. «Мы исходим из того, что положения Договора о создании Союзного государства являются стратегическими, они не требуют пересмотра. Сегодня, наверное, надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений этого договора», - сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласился с такой точкой зрения. «Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте, и нужно наши практические шаги привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», - отметил Лавров.