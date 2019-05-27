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О чем говорили Макей и Лавров в Москве?

27.05.2019 20:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Минска и Москвы нет никаких разногласий, они придерживаются единых позиций «по многим актуальным проблeмным вопросам», а также о Договоре о Союзном государстве, «который не требует пересмотра»

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей с российским коллегой Сергеем Лавровым на переговорах в Москве 27 мая, сообщает БЕЛТА.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность двух государств в развитии интеграционных процессов.

Было рассмотрено сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. 

По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на встрече обсуждалась подготовка заплaнированного на осень очeредного засeдания коллегий внешнeполитических ведомств. На заседании планируется подвести итоги реализации белорусско-российских программ согласованных действий в сфере внешней политики за прошедшие 20 лет.

«Увeрен, что в нынешний юбилeйный год 20-летия подписaния Договора о создании Союзного государства мы сможeм придать импульс многоплановому бeлорусско-российскому сотрудничеству в интересах граждан нaших госудaрств», - подчеркнул Макей.

На встрече были также предметно обсуждены многие аспекты глобального и регионального взаимодействия, проблематика безопасности, актуальные двусторонние вопросы. 

По словам Макея, в VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. VI Форум будет посвящен гуманитарному и образовательному сотрудничеству между нашими странами, в том числе реализации совместных молодежных проектов. 

Макей и Лавров обсудили вопросы Союзного государства. «Мы исходим из того, что положения Договора о создании Союзного государства являются стратегическими, они не требуют пересмотра. Сегодня, наверное, надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений этого договора», - сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласился с такой точкой зрения. «Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте, и нужно наши практические шаги привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», - отметил Лавров.

 
Теги: Минск
 
 
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У Минска и Москвы нет никаких разногласий, они придерживаются единых позиций «по многим актуальным проблeмным вопросам», а также о Договоре о Союзном...
 
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Положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра - Макей
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