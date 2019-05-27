ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан

28.05.2019 09:00 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС. По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

Помимо участия в саммите, программой визита главы белорусского государства запланированы двусторонние встречи и переговоры с зарубежными лидерами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего...
 
Новости дня
Новости политики
 
О чем говорили Макей и Лавров в Москве?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика