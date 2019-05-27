Ермошина предложила провести выборы в Национальное собрание за два дня

Лидия Ермошина предлагает провести выборы в Национальное собрание в два дня: голосование по депутатам Палаты представителей предлагается провести 17 ноября, а выборы членов Совета республики — 7 ноября.

Как сообщает БелТА , Лидия Ермошина предложила 7 ноября избрать членов Совета республики. Их избирают на заседании местных советов, в итоге определяются 56 членов: по восемь от каждой области и Минска, и еще шесть человек назначает лично президент.

Депутаты Палаты представителей (их 110) избираются прямым голосованием.

Даты 7 и 17 ноября Лидия Ермошина намерена предложить Александру Лукашенко на встрече с ним.

29 мая пройдет заседание ЦИК по выборам, на котором будет установлена средняя численность избирателей на округ, утверждены методические разъяснения для участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий.

В ближайшее время президент должен определиться с датой.