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Ермошина предложила провести выборы в Национальное собрание за два дня

28.05.2019 10:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лидия Ермошина предлагает провести выборы в Национальное собрание в два дня: голосование по депутатам Палаты представителей предлагается провести 17 ноября, а выборы членов Совета республики — 7 ноября.

Как сообщает БелТА, Лидия Ермошина предложила 7 ноября избрать членов Совета республики. Их избирают на заседании местных советов, в итоге определяются 56 членов: по восемь от каждой области и Минска, и еще шесть человек назначает лично президент.

Депутаты Палаты представителей (их 110) избираются прямым голосованием.

Даты 7 и 17 ноября Лидия Ермошина намерена предложить Александру Лукашенко на встрече с ним.

29 мая пройдет заседание ЦИК по выборам, на котором будет установлена средняя численность избирателей на округ, утверждены методические разъяснения для участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий.

В ближайшее время президент должен определиться с датой.

Напомним, что Александр Лукашенко 17 мая в ходе совещания по организации и проведению выборов сообщил, что выборы в парламент предложено провести в ноябре 2019 года. Президентские выборы пройдут, как и планировалось в 2020 году, не позднее 30 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидия Ермошина предлагает провести выборы в Национальное собрание в два дня: голосование по депутатам Палаты представителей предлагается провести 17 ноября, а...
 
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