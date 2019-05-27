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Ермошина предложила провести выборы в Национальное собрание за два дня
28.05.2019 10:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Лидия Ермошина предлагает провести выборы в Национальное собрание в два дня: голосование по депутатам Палаты представителей предлагается провести 17 ноября, а выборы членов Совета республики — 7 ноября.
Как сообщает
Депутаты Палаты представителей (их 110) избираются прямым голосованием.
Даты 7 и 17 ноября Лидия Ермошина намерена предложить Александру Лукашенко на встрече с ним.
29 мая пройдет заседание ЦИК по выборам, на котором будет установлена средняя численность избирателей на округ, утверждены методические разъяснения для участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий.
В ближайшее время президент должен определиться с датой.
Напомним, что Александр Лукашенко 17 мая в ходе совещания по организации и проведению выборов
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Лидия Ермошина предлагает провести выборы в Национальное собрание в два дня: голосование по депутатам Палаты представителей предлагается провести 17 ноября, а...
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