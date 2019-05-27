Зась станет генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года

Источник материала: БелТА

Станислав Зась. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения поддержала назначение госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Станислав Зась 27-28 мая посетил Ереван, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Во время встреч были обсуждены вопросы состояния дел и перспектив функционирования ОДКБ. Получена поддержка армянской стороны назначения на должность генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с 1 января 2020 года.

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