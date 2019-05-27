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Зась станет генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года

28.05.2019 11:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Зась станет генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года
Станислав Зась. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения поддержала назначение госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. 

Станислав Зась 27-28 мая посетил Ереван, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Во время встреч были обсуждены вопросы состояния дел и перспектив функционирования ОДКБ. Получена поддержка армянской стороны назначения на должность генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с 1 января 2020 года.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения поддержала назначение госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Эту...
 
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