Начался рабочий визит Лукашенко в Казахстан

Источник материала: БелТА

28 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент БЕЛТА.

Помимо участия в саммите программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами, в том числе руководством Казахстана, о чем Президент заявил еще 23 мая, принимая посла Казахстана в Беларуси Ермухамета Ертысбаева. "Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим Президентом, и с первым Президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, саммит ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей. Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и другие. По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

О позиции Беларуси по развитию союза

Месяцем ранее, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко подчеркивал, что ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников, и Беларуси не важна интеграция ради интеграции. "Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году, - сказал он. - Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом".

О результатах пятилетия ЕАЭС 27 мая в Москве после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым высказался министр иностранных Беларуси Владимир Макей. По его словам, странам за это время удалось создать систему многостороннего экономического сотрудничества, результатом которой стало увеличение взаимного товарооборота между государствами-участниками. Кроме того, наблюдается интерес к ЕАЭС со стороны третьих стран - около 30 государств уже изъявили желание заключить соглашения по зоне свободной торговли с "пятеркой".

"Поэтому, несомненно, позитивные достижения есть, - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства. - Вместе с тем сохраняется еще ряд определенных ограничений, изъятий. Над этим мы, конечно же, работаем, но не хотелось бы, чтобы происходил рост этих ограничений и изъятий. Мы выступаем сейчас за то, чтобы было сочетание между евразийским и европейским экономическими интеграционными процессами, но, к сожалению, сохраняющиеся вот эти отдельные моменты внутри нашего союза приводят к тому, что некоторые внешние игроки смотрят скептически на функционирование ЕАЭС, рассматривают его как чей-то геополитический проект. Мы работаем с этими игроками, но, по нашему глубокому убеждению, нам надо решить амбициозную задачу относительно того, чтобы устранить все барьеры во взаимной торговле, развивать производственную кооперацию, обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы".-0-