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Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений

28.05.2019 14:30 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений. Об этом они заявили сегодня на встрече в столице Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Это не только моя заслуга, это ваши любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам. Более 20 лет я от вас это всегда слышал. Очень рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам - в любое время приезжайте, я буду вас ждать", - сказал глава белорусского государства.

"Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает большее - дружба. Вы правильно сказали: в жесточайшие времена по самым серьезным вопросам как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться", - уверен Александр Лукашенко.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", который является государственной наградой Казахстана и учрежден в мае 2001 года. Орден главе белорусского государства вручен в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном.

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28 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердили дружественный...
 
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