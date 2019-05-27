ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной и инновационной деятельности

28.05.2019 15:11 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной и инновационной деятельности
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено указом №197, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу Государственный комитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Беларуси совместно с заинтересованными будут разрабатывать единые приоритетные направления сроком на пять лет. Они станут основой для формирования государственной политики в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности. Утверждать единые приоритетные направления будет глава государства.

Отдельные нормы указа направлены на совершенствование системы планирования и реализации наиболее значимых научных и научно-технических проектов, а также деятельности НАН Беларуси.

Документом закрепляется внесение изменений в Устав Национальной академии наук Беларуси, уточняются ее задачи и функции по координации научных исследований и внедрению отечественных технологий в экономику, проведению социологических опросов и исследований. Совершенствуется процедура выборов действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН. Кроме того, Национальная академия наук определена в качестве организации, ответственной за выполнение обязательств, которые приняла Беларусь согласно Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут разрабатываться единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика