Алексиевич: ни один человек не поддержал действия Лукашенко в Куропатах

Александр Лукашенко «растерян», он «теряет почву под ногами», о чем говорят его действия в месте массового захоронения жертв сталинского режима.

Об этом заявила Светлана Алексиевич в интервью телеканалу «Белсат».

Нобелевская лауреатка, известная белорусская писательница возмутилась действиями президента, который приказал «навести порядок» в Куропатах. По его указанию на территории народного мемориала были несены и вывезены десятки крестов.

Совершая поездку по Минску и Минской области, Александр Лукашенко заявил о недопустимости каких-то действий в Куропатах без разрешения властей: это будет считаться политической демонстрацией. По периметру урочища глава государства поручил высадить туи.

По мнению Алексиевич, такие действия президента свидетельствуют о том, что он «растерян» и «теряет почву под ногами». Возможно, это и реакция на унижение на переговорах с тем же Владимиром Путиным, говорит писательница.

«Если вас унижают, если у вас уходит почва из-под ног, конечно, вам нужна какая-то сатисфакция. Человеку психологически необходимо какое-то утверждение. И вот на этом пространстве, которая называется Беларусь, белорусским народом, Лукашенко себя чувствует хозяином. И вот это, наверное, была форма, чтобы сказать: я​ - хозяин, я на месте. Я удивляюсь, что он готов унижать и ссориться с собственным народом в это время, когда Беларусь стоит перед большой опасностью. Наши отношения с Россией под большой опасностью, и чем все это закончится, неизвестно», - сказала писательница.

По словам писательницы, все, кого она спрашивала об этой ситуации, несогласны с мерами, принятыми Лукашенко в Куропатах. Напомним, ранее депутат Палаты представителей Елена Анисим также высказалась по поводу Куропат, отметив, что снесение крестов - это глупость и «преступление перед памятью предков».

В Куропаты приезхала и депутат Палаты представителей от Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая. По ее мнению, снос крестов в Куропатах – нарушение прав и интересов граждан, которые имеют право на увековечение памяти погибших.

В интервью Алексиевич заявила также, что Беларусь – ее родная земля. «Конечно же, я - белоруска. И мой родной язык - белорусский, хоть я на нем и не говорю. Не говорю по той причине, что вся практика моей жизни - это русский язык и русская культура. Но я себя чувствую белоруской, белорусская земля - моя земля, мой отец отсюда. Я другой жизни не знаю, только жизнь здесь, несмотря на том, что я жила и в Европе. Моя земля - Беларусь», - сказала она.