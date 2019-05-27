Лукашенко: отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми

Источник материала: БелТА

Александр Лукашенко

28 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Местом проведения встречи стала резиденция "Акорда", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и прямо ему сказал о конкретных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества.

Товарооборот Беларуси и Казахстана в прошлом году достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере $121,7 млн.

В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар, мясные продукты. Беларусь импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.

Объем торговли услугами в 2018 году сложился в размере более $153 млн, экспорт - $99 млн, импорт - $54,2 млн.

В 2018 году объем казахстанских инвестиций в экономику Беларуси превысил $18,8 млн (рост в 4,8 раза), из них прямые инвестиции - $18,3 млн.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования (ОАО "БелАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МАЗ", ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" и другие). В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием, в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.

Основополагающим документом практического взаимодействия является дорожная карта развития двустороннего сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019-2020 годы.

Александр Лукашенко поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за встречу в это непростое с учетом предстоящих в Казахстане президентских выборов время. "Казахстанцы - это уже даже не те люди, что были в середине 1990-х, которых я очень хорошо помню. Мы все тогда очень болели какими-то идеями, порой несуразными и ненужными. Сегодня наши народы уже посмотрели вокруг себя, остепенились - поняли, где наша честь, слава и успех", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мне кажется, что хоть и тяжелая эта президентская кампания, вы правильное приняли решение, что пошли на выборы. Вы правильно объяснили, что должна быть определенность у людей, должна быть легитимность президента. Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане. Я понимаю своего друга Нурсултана Абишевича, который очень переживает за Казахстан. Он вместе с вами работал, много мне о вас рассказывал, когда я ему задал вопрос при встрече. Вы очень много сделали, вдвоем и ваши коллеги, для того, чтобы Казахстан состоялся таким, каким мы его сегодня видим", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов. "Казахстанцы очень умные люди. Они уже во всем разобрались", - сказал он.

В свою очередь Президент Казахстана подчеркнул искреннее уважение, с которым в его стране относятся к главе белорусского государства. "Это искреннее уважение к человеку, который долгие годы работает на посту Президента Беларуси и делает все возможное для укрепления авторитета и потенциала родного государства. Отмечаем ваши успехи, радуемся им", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также высказал слова благодарности в адрес белорусского лидера за теплую встречу в Минске осенью прошлого года, когда он посещал Беларусь во главе парламентской делегации.

Главы государств также обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Касым-Жомарту Токаеву корзину продуктов белорусского производства и факсимильную копию старинной карты мира, когда Казахское ханство достигло наибольшего расцвета. В свою очередь Президент Казахстана подарил главе белорусского государства клюшку для гольфа. Александр Лукашенко признался, что в первый раз попробовал игру в гольф по предложению Нурсултана Назарбаева около 15 лет назад.-0-