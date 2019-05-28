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Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане

29.05.2019 08:22 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза, который проходит в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

По прибытии во Дворец Независимости его приветствовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После церемонии фотографирования лидеры стран обсудят вопросы повестки дня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах.

Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. В заседании примут участие члены ВЕЭС стран ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Кроме того, ожидается участие Президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, в повестку дня включены вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран ЕАЭС, промышленного сотрудничества, конкуренции. Члены ВЕЭС обсудят реализацию цифровой повестки, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019-2020 годы и другие вопросы

Планируется, что члены ВЕЭС подпишут совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе, международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС.-0-

 
 
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29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза, который...
 
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