Источник материала: БелТА

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Об этом он заявил сегодня в Нур-Султане на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке. "Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.

Он особо отметил необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. "Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны, - констатировал Президент Беларуси. - Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, общее пространство".

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