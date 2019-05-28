Источник материала: БелТА

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Первый Президент Казахстана, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев выступает за расширение стратегических контуров ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании ВЕЭС в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"После фазы относительно быстрого развития в первые пять лет союз вступает в более сложный, медленный этап эволюции. И мы должны это признать. В целом назрела необходимость выработки нового видения развития", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Почетный председатель ВЕЭС высказал несколько предложений, как должен развиваться Евразийский экономический союз. Одно из них касается расширения стратегических контуров ЕАЭС и усиления идеи интеграции. "Нам нужно наладить полноценное сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и, возможно, ОСЕАН. Это непростые задачи, но если мы будем вместе работать, то можно продвинуть такие идеи", - считает Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что смысл евразийского экономического пространства заключается не в том, чтобы страны закрывались от всего мира, а, наоборот, делали свой союз более открытым.

Кроме того, по мнению Нурсултана Назарбаева, при развитии ЕАЭС следует использовать преимущества китайской инициативы "Пояс и путь". "Это даст нам колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей нашего объединения", - обратил внимание почетный председатель ВЕЭС.-0-