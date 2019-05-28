Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза

Источник материала: БелТА

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Союз еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность"

Александр Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания: "Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы".

Так, в последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли (в 2017 году - более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году - почти 112% к уровню 2017 года). "Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут", - заметил глава государства.

В ЕАЭС также расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики, - сказал Президент Беларуси. - Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах".

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