ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза

29.05.2019 10:57 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Союз еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность"

Александр Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания: "Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы".

Так, в последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли (в 2017 году - более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году - почти 112% к уровню 2017 года). "Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут", - заметил глава государства.

В ЕАЭС также расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики, - сказал Президент Беларуси. - Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика