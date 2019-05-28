Средняя численность избирателей на округ на парламентских выборах составит 62,9 тыс. человек

Источник материала: БелТА

Лидия Ермошина. Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов установила сегодня на заседании среднюю численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Она составляет 62 934 человек, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшнее заседание ЦИК подготовительное, пояснила журналистам Лидия Ермошина. На заседании рассматриваются некоторые вопросы подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. "Средняя численность избирателей на округ утверждена, чтобы были юридические основания для подготовки границ избирательных округов, которые должны быть утверждены сразу же после назначения выборов", - сказала она.

Как сообщалось, ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.

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