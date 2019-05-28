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Лукашенко призвал отказаться в ЕАЭС от протекционизма

29.05.2019 12:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане. 

Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания, а также синхронизацию процессов развития стран-членов альянса.

"Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы", - выразил уверенность белорусский президент.

Александр Лукашенко также призвал отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - подчеркнул белорусский президент.

Александр Лукашенко особо отметил необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику, не отдавая предпочтения отдельным странам.

"Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны.  Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, общее пространство", - заявил он.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
 
 
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Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане. 
 
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