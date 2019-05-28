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Лукашенко на полях саммита ЕАЭС обсудил с Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции

29.05.2019 12:52 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции, сообщает БЕЛТА.

Ранее стороны обменялись соответствующими предложениями. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрели данные вопросы в первом приближении и дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения. После этого президенты условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.-0-

 
 
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29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане обсудил со своим...
 
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