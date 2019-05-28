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Мезенцев назвал свои главные задачи на посольском поприще
29.05.2019 13:40 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Расширение связей Беларуси и России считает главной задачей на своей должности новый российский посол Дмитрий Мезенцев.
Об этом он заявил в интервью
«Задача одна - максимальнo oбеспечить сoдействие той огромнoй работе, кoторая ведется нациoнальными лидерами по укрeплению, рaсширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими региoнами, - сказал Мезенцев журналистам.
Напомним, 30 апреля указом российского президента Владимира Путина Дмитрий Мезенцев был
В связи с новой должностью полномочия Мезенцева в Совете Федерации досрочно прекратились. Новый посол РФ
Напомним, что Михаил Бабич
Интервью вызвало большой резонанс, а белорусский МИД и вовсе
Белорусские независимые СМИ 18 марта распространили коллективное заявление, в котором
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Расширение связей Беларуси и России считает главной задачей на своей должности новый российский посол Дмитрий Мезенцев. Об этом он заявил в интервью ТАСС 29 мая.
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