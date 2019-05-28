Мезенцев назвал свои главные задачи на посольском поприще

Расширение связей Беларуси и России считает главной задачей на своей должности новый российский посол Дмитрий Мезенцев.

Об этом он заявил в интервью ТАСС 29 мая.

«Задача одна - максимальнo oбеспечить сoдействие той огромнoй работе, кoторая ведется нациoнальными лидерами по укрeплению, рaсширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими региoнами, - сказал Мезенцев журналистам.

Напомним, 30 апреля указом российского президента Владимира Путина Дмитрий Мезенцев был назначен новым послом РФ в Беларуси. Прежний посол Михаил Бабич в тот же день был уволен.

В связи с новой должностью полномочия Мезенцева в Совете Федерации досрочно прекратились. Новый посол РФ сообщил , что прибудет в Минск 2 июня.

Напомним, что Михаил Бабич был назначен на пост посла России в Беларуси в августе прошлого года, однако долго на этой должности не продержался. В начале 2019-го года посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва обвинил Запад в ухудшении отношений между Россией и Беларусью, а в марте дал большое интервью одному из российских информагентств, в котором высказался по поводу суверенитета Беларуси.

Интервью вызвало большой резонанс, а белорусский МИД и вовсе отметил , что российский дипломат регулярно хватается за «искусственный, подтасованный набор цифр», сравнив его с бухгалтером и призвав не путать независимое государство с частью РФ. Бабич назвал завление болтовней и намекнул на невысокий уровень дипломатических способностей белорусских коллег, а российский МИД призвал уважать своего посла.