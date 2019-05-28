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Лукашенко и Путин приняли решение по вопросам интеграции
29.05.2019 14:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопросы развития интеграции в рамках СГ будут прорабатывать правительства Беларуси и России до 21 июня.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает
По словам Пескова, Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось на полях саммита обговорить вопросы интеграции в рамках Союзного Государства. Президенты условились дать поручения советам министров до 21 июня «проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям».
«После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко», - сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» лидеры не обсуждали, «этим занимаются технические ведомства».
Напомним, Александр Лукашенко
Напомним, 25 декабря Лукашенко и Путин провели переговоры в Кремле. По итогам встречи
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Вопросы развития интеграции в рамках СГ будут прорабатывать правительства Беларуси и России до 21 июня.
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