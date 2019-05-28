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Лукашенко и Путин приняли решение по вопросам интеграции

29.05.2019 14:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопросы развития интеграции в рамках СГ будут прорабатывать правительства Беларуси и России до 21 июня.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось на полях саммита обговорить вопросы интеграции в рамках Союзного Государства. Президенты условились дать поручения советам министров до 21 июня «проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям».

«После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко», - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» лидеры не обсуждали, «этим занимаются технические ведомства».

Напомним, Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического союза, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане. Он призвал отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях, от ограничительных и запретительных мер. В этом, по его словам, залог успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции.

Напомним, 25 декабря Лукашенко и Путин провели переговоры в Кремле. По итогам встречи было решено создать рабочую группу из представителей правительства. Ее задачей будет выработка предложений по интеграции, а также решение спорных вопросов. Обсуждались также энергетические вопросы и цены на газ.

Ранее БДГ сообщала об определенном давлении со стороны РФ в вопросах компенсации налогового маневра и формировании цен на энергоносители. в обмен на преференции Россия требует тесной интеграции. Так, Дмитрий Медведев предложил ввести в Беларуси российский рубль, предварительно отказавшись компенсировать потери от налогового маневра.

 
 
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Вопросы развития интеграции в рамках СГ будут прорабатывать правительства Беларуси и России до 21 июня.
 
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