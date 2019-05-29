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Новый посол РФ рассказал, какой видит свою будущую работу в Минске
30.05.2019 18:14 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в очередном интервью российским СМИ рассказал, какой свою работу в Минске в будущем, а также ответил на вопрос, как, по его мнению, правильно называется наша страна.
Как
Мезенцев отметил, что стороны обязаны жить в мире и видеть интерес партнера, а чиновникам стоит делать акцент не на том, что стороны не сделали в двусторонних отношениях, а на том, что было сделано успешно.
«И так собираюсь работать я. Убежден, так будет работать и команда посольства. Посольство должно быть вписано в реализацию тех больших планов, которые определяет национальный лидер страны Владимир Владимирович Путин в диалоге с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко». - отметил Мезенцев.
В конце интервью журналист поинтересовалась у Мезенцев, как правильно говорить: «Белоруссия» (дескать, так россияне говорят не потому, что хотят задеть граждан Беларуси, а по привычке или исходя из традиций) или Республика Беларусь, на что посол ответил: «2 июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту — в столицу Республики Беларусь».
Напомним, 30 апреля указом российского президента Владимира Путина Дмитрий Мезенцев был
В связи с новой должностью полномочия Мезенцева в Совете Федерации досрочно прекратились. Новый посол РФ
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Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в очередном интервью российским СМИ рассказал, какой свою работу в Минске в будущем, а также ответил на вопрос, как, по...
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