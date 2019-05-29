Новый посол РФ рассказал, какой видит свою будущую работу в Минске

Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в очередном интервью российским СМИ рассказал, какой свою работу в Минске в будущем, а также ответил на вопрос, как, по его мнению, правильно называется наша страна.

Как рас сказал Мезенцев 30 мая в интервью телеканалу «Россия 24», что количество споров между Россией и Беларусью несопоставимо меньше количества вопросов, которые имеют единство позиций сторон. Дипломат уверен, что сторонам необходимо спокойнее и взвешеннее говорить о проблемах.

Мезенцев отметил, что стороны обязаны жить в мире и видеть интерес партнера, а чиновникам стоит делать акцент не на том, что стороны не сделали в двусторонних отношениях, а на том, что было сделано успешно.

«И так собираюсь работать я. Убежден, так будет работать и команда посольства. Посольство должно быть вписано в реализацию тех больших планов, которые определяет национальный лидер страны Владимир Владимирович Путин в диалоге с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко». - отметил Мезенцев.

В конце интервью журналист поинтересовалась у Мезенцев, как правильно говорить: «Белоруссия» (дескать, так россияне говорят не потому, что хотят задеть граждан Беларуси, а по привычке или исходя из традиций) или Республика Беларусь, на что посол ответил: «2 июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту — в столицу Республики Беларусь».

Напомним, 30 апреля указом российского президента Владимира Путина Дмитрий Мезенцев был назначен новым послом РФ в Беларуси. Прежний посол Михаил Бабич в тот же день был уволен.