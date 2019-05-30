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Беларусь и ЕС: переговоры завершены, соглашения о реадмисии не подписаны

31.05.2019 09:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В случае неподписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии визовый сбор для граждан Беларуси в конце ноября будет повышен с 60 до 80 евро.

Переговоры МВД по реадмиссии с ЕС завершились, «остаются небольшие формальности», заявил глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун журналистам 30 мая.

Соглашения должны быть подписаны, в противном случае белорусам придется платить за визу не 60, а 80 евро уже с ноября. Эти изменения будут рассмотрены новым составом Европарламента в начале сентября.

«Не хотелось бы, чтобы мы находились в не совсем красивой ситуации в рамках переговоров и какой-то бюрократии по этим соглашениям», - заявил глава департамента.

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей 13 мая сообщил в Брюсселе, что вопросы упрощения визового режима и реадмиссии Беларусь надеется решить до конца нынешнего года. Он подчеркнул, что особую важность имеет подписание соглашения о дальнейшем партнерстве с ЕС.

По завершению переговоров сторон на саммите в Брюсселе еврокомиссар Йоханнес Хан также заявил журналистам, что можно думать о дате подписания документа по реадмиссии.

Вопросы по упрощению визового режима и реадмиссии официальные Минск и Брюссель обсуждают уже почти пять лет. Соглашения должны быть подписаны вместе, в одном пакете. После подписания соглашения о визовых процедурах шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро при оформлении в посольстве, вырастет количество бесплатных и долгосрочных виз.

 
Теги: Минск
 
 
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В случае неподписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии визовый сбор для граждан Беларуси в конце ноября будет повышен с 60 до 80 евро.
 
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