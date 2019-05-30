Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах

Источник материала: БелТА

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе", - сказал Александр Лукашенко.

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