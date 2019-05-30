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Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах
31.05.2019 10:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.
"Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе", - сказал Александр Лукашенко.
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня...
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