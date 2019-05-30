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Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую

31.05.2019 11:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь. "Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Конституционном суде Беларуси работают исключительные профессионалы - практики, теоретики. "Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего требует от нас сегодня народ", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую. Об этом сегодня заявил...
 
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