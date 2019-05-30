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"Народу было нечего есть, а нас стали учить демократии" - Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме

31.05.2019 11:10 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств ответил на обвинения в авторитаризме, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что, развивая в 1990-е годы Конституцию и другие правовые акты, в Беларуси исходили из существующих реалий. В этой связи Александр Лукашенко ответил на обвинения власти в авторитаризме: "Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания".

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств ответил на...
 
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