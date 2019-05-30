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Лукашенко рассказал о Конституции, медленных реформах, демократии в Беларуси

31.05.2019 12:46 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Беларуси нет денег на исправление ошибок, как у России, поэтому в стране медленно продвигаются реформы.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств 31 мая, сообщает пресс-служба президента.

Почему в стране медленно продвигаются реформы

По словам главы государства, Беларусь не может себе позволить ошибки, на исправление которых у нее нет денег.

«Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить», - заявил президент.

Ошибки могут дорого стоить, поэтому лучшей политикой будет медленное движение вперед: «идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону».

О Конституции

На встрече президент отметил, что Беларусь принимает представительный форум по конституционному развитию государств в знаковый для себя год – 25-летие Конституции.

В форуме участвует Европейская комиссия за демократию через право. «Рассчитываем на продолжение международного сотрудничества в данной области», - сказал Лукашенко. В Беларуси «тщательнейшим образом изучили конституции всех стран», и он лично в этом принимал участие.

«Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали, - констатировал глава государства. - Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки».

Президент не исключает, что в стране может быть принята новая Конституция, в другом случае в действующую будут внесены изменения. Сегодня, по его словам, Конституция Беларуси «начинает немного отставать», и президент обратился к специалистам Конституционного уда внести свои предложения по ее совершенствованию.

Об авторитаризме

Говоря о Конституции, президент отметил, что вовремя ее разработки в 90-е годы в Беларуси исходили из существующих реалий. В связи с этим он ответил на обвинения власти в авторитаризме.

«Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания», - сказал Лукашенко.

О демократии

Он обратил внимание на критику белорусского государства по поводу недостаточно развитой демократии и несоблюдении прав человека. По мнению президента, в Беларуси демократии и свободы не меньше, чем «в родной, братской России или на Западе».

 
 
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У Беларуси нет денег на исправление ошибок, как у России, поэтому в стране медленно продвигаются реформы.
 
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