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Рабочий упал с высоты во время ремонта цеха: следователями проводится проверка
31.05.2019 16:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, утром 30 мая 19-летний рабочий выполнял работы по ремонту здания на крыше цеха предприятия. В процессе работы один из листов шифера лопнул, и мужчина упал на бетонное покрытие с высоты более 4 метров, в результате чего получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Медиками его состояние оценивается как тяжелое.
Предварительно установлено, что рабочий не использовал никакие страховочные приспособления.
По данному факту Березовским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
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По данным следствия, утром 30 мая 19-летний рабочий выполнял работы по ремонту здания на крыше цеха предприятия. В процессе работы один из листов шифера лопнул, и...
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