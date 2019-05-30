Рабочий упал с высоты во время ремонта цеха: следователями проводится проверка

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, утром 30 мая 19-летний рабочий выполнял работы по ремонту здания на крыше цеха предприятия. В процессе работы один из листов шифера лопнул, и мужчина упал на бетонное покрытие с высоты более 4 метров, в результате чего получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Медиками его состояние оценивается как тяжелое.



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Предварительно установлено, что рабочий не использовал никакие страховочные приспособления.

По данному факту Березовским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.