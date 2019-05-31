Турчин обсудил в Казахстане развитие совместных проектов, включая нефтяное соглашение

Источник материала: БелТА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий визит в столицу Казахстана город Нур-Султан белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным состоялся 1 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Совете Министров Беларуси.

Визит организован в целях подготовки запланированного на вторую половину 2019 года официального визита в Казахстан Президента Беларуси Александра Лукашенко и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

В состав белорусской делегации вошли представители руководства Министерства промышленности, концерна ”Белнефтехим“ и руководители ведущих белорусских машиностроительных предприятий.

Состоялись встречи Александра Турчина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, первым заместителем премьер-министра - министром финансов Алиханом Смаиловым, заместителем премьер-министра Женисом Касымбеком, а также другими членами Казахстана и представителями деловых кругов этой страны.

Стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений, ход подготовки предстоящих мероприятий двусторонней повестки дня.

Особый акцент сделан на необходимости развития действующих и поиске новых совместных кооперационных проектов. Отмечена необходимость завершения подготовки к подписанию двусторонних документов, включая соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов, а также значимых коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования.-0-