Президент Таджикистана летом посетит с визитом Беларусь

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Во время встречи

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон летом посетит с визитом Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш Президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита - те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда", - сказал Александр Лукашенко.

Пока ожидается, что Президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей. "Он побудет в Беларуси. Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей: у вас больше гор, у нас их, к сожалению, нет вообще. Хотя у вас есть и такие места, как у нас в Беларуси. Я их видел, он возил меня в эти районы, - отметил Президент. - Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить".

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