Мезенцев: между Беларусью и Россией нет «черных кошек»

Между Беларусью и Россией нет «черных кошек», а проблемные вопросы в политике и экономике будут вскорости решены.

Об этом заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» 3 июня.

Говоря о болевых точках в отношениях Беларуси и России, Мезенцев отметил, что не хотел бы, чтобы журналисты видели негатив, выискивали споры, преувеличивая их масштаб. Потенциал Договора о создании Союзного государства он назвал "огромным".

«Большая практическая совместная работа и ее значение несоизмеримо важнее попыток, как говорил один китайский мудрец, «искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», - сказал политик.

По его мнению, «никаких «черных кошек» в отношениях Москвы и Минска нет и быть не должно. <…> А если что-то не успели обсудить и пока не успели прийти к единому решению сегодня, то обязательно сделаем это завтра», - сказал Мезенцев.

Отвечая на вопрос о «серых схемах реэкспорта Беларусью нефтепродуктов» и претензий Минска относительно налогового маневра, посол сказал, что на эти вопросы нужно смотреть «через призму стратегического взаимодействия».

Главное - видеть плюсы совместной деятельности по отношению к работе в одиночку. И здесь значимость партнерских отношений России и республики Беларусь особая, это во многом пример практики, учет которой значим для всего ЕврАзЭС.

Во время встречи премьеров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева Румас заявил , что в отношениях сторон 70% вопросов отражают единство подходов, а 30% требуют шлифовки.

По словам Мезенцева, «это образная оценка ситуации, но она, по мнению белорусской стороны, характеризует качество диалога в экономической сфере и по направлению возможной интеграции в рамках Союзного государства».

В то же время заявления, сделанные главами МИД Сергеем Лавровым и посол РФ подтвердили убежденность в том, что диалог сторон будет результативным.

Напомним, новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 3 июня официально вступил в должность .

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