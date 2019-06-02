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Мезенцев: между Беларусью и Россией нет «черных кошек»
03.06.2019 13:50 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Между Беларусью и Россией нет «черных кошек», а проблемные вопросы в политике и экономике будут вскорости решены.
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Говоря о болевых точках в отношениях Беларуси и России, Мезенцев отметил, что не хотел бы, чтобы журналисты видели негатив, выискивали споры, преувеличивая их масштаб. Потенциал Договора о создании Союзного государства он назвал "огромным".
«Большая практическая совместная работа и ее значение несоизмеримо важнее попыток, как говорил один китайский мудрец, «искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», - сказал политик.
По его мнению, «никаких «черных кошек» в отношениях Москвы и Минска нет и быть не должно. <…> А если что-то не успели обсудить и пока не успели прийти к единому решению сегодня, то обязательно сделаем это завтра», - сказал Мезенцев.
Отвечая на вопрос о «серых схемах реэкспорта Беларусью нефтепродуктов» и претензий Минска относительно налогового маневра, посол сказал, что на эти вопросы нужно смотреть «через призму стратегического взаимодействия».
Главное - видеть плюсы совместной деятельности по отношению к работе в одиночку. И здесь значимость партнерских отношений России и республики Беларусь особая, это во многом пример практики, учет которой значим для всего ЕврАзЭС.
Во время встречи премьеров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева Румас
По словам Мезенцева, «это образная оценка ситуации, но она, по мнению белорусской стороны, характеризует качество диалога в экономической сфере и по направлению возможной интеграции в рамках Союзного государства».
В то же время заявления, сделанные главами МИД Сергеем Лавровым и посол РФ
Напомним, новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 3 июня официально
Фото РИА Новости
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Между Беларусью и Россией нет «черных кошек», а пролемные вопросы в политике и экономике будут вскорости решены.
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