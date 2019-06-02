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Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления - Мясникович

03.06.2019 17:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления - Мясникович
Андрей Данко и Михаил Мясникович

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович журналистам по итогам встречи с парламентской делегацией Словакии во главе с председателем Национального совета Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, нас интересовали вопросы, связанные с местным самоуправлением. Сейчас во исполнение поручений главы государства мы работаем в этой сфере. И как правильно распределить полномочия между центром и регионами - здесь опыт Словакии просто бесценен для нас", - сказал Михаил Мясникович.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович...
 
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